Kenya-Cuba: Nairobi non rinnoverà l'accordo di scambio con i medici dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya ha deciso di non rinnovare un accordo di scambio stabilito con Cuba per l’invio di loro medici nel Paese africano e la formazione dei kenioti a Cuba. Lo ha annunciato ai media la ministra della Sanità, Susan Nakhumicha, affermando che secondo l’esecutivo la misura aiuterà Nairobi ad affrontare le difficoltà del settore sanitario keniota ed in particolare l’inserimento di figure professionali. “Abbiamo deciso di non rinnovare l’accordo con i medici cubani. I nostri stessi professionisti sanitari sono impegnati nella causa”, ha dichiarato Nakhumicha. L’accordo, concluso nel 2017, prevedeva tramite un programma di scambio l’invio di medici cubani in Kenya per colmare le lacune del settore sanitario locale, e quello di medici kenioti a Cuba al fine di effettuare una formazione specializzata. Il programma, che nel giro di sei anni ha permesso ad oltre 100 medici cubani di lavorare negli ospedali del Kenya, era tuttavia criticato dai professionisti del Paese africano, secondo i quali i loro medici disponevano di uguali competenze rispetto ai colleghi caraibici. In Kenya si era inoltre diffuso il timore che il governo keniota pagasse i professionisti cubani molto di più rispetto agli omologhi locali, sebbene alcuni medici formati localmente rimanessero disoccupati. Medici e altri operatori sanitari in Kenya hanno spesso scioperato per chiedere salari più alti, migliori condizioni di lavoro e l’assunzione di più medici. (Res)