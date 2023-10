Africa: due etiopi e una keniota fra le 11 atlete in lizza per il premio dell'anno World Athletics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono anche tre atlete africane tra le 11 che la federazione internazionale dell'atletica leggera, World Athletics, ha nominato per l'edizione 2023 del premio Atleta mondiale femminile dell’anno: si tratta della keniota Faith Kipyegon e delle due etiopi Tigst Assefa e Gudaf Tsegay. Lo riferisce la federazione. Assefa ha vinto la maratona di Berlino a settembre, stabilendo un nuovo record mondiale, mentre la Tsegay ha stabilito il record del mondo sui 5 mila metri. Per quanto riguarda Kipyegon, infine, viene ritenuta la favorita a vincere il premio, dopo una stagione record che secondo Wanda Diamond League l'ha posizionata come "la prima atleta nella storia della Diamond League a battere un record mondiale in più discipline e la prima a battere più di un record mondiale in una singola stagione". Anche Winfred Yavi, nata in Kenya ma che ha cambiato nazionalità per rappresentare il Bahrein, è in lizza per il prestigioso premio. I vincitori saranno annunciati l'11 dicembre dopo il conteggio dei voti espressi dai tifosi e dai funzionari di World Athletics. (Res)