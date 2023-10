© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa sera sarò al Memoriale della Shoah a Bologna con la Comunità Ebraica. Per ricordare le vittime della barbarie di Hamas. Nel luogo dedicato ai milioni di ebrei sterminati dai nazisti e dai fascisti. Un monito per chi ascolta, anche in Italia, le sirene dell' antisemitismo". Lo ha scritto su X Andrea De Maria, deputato Pd. (Rin)