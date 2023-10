Carcere: tensioni nella casa circondariale di Viterbo, Sappe "aggredito agente ora basta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta alta la tensione nella Casa circondariale di Viterbo, dove ieri pomeriggio si è verificato un grave atto di violenza. A darne notizia il segretario nazionale del Lazio del Sappe, Maurizio Somma. "Ancora violenze nel carcere di Viterbo. Ieri pomeriggio un detenuto ha sferrato due violenti pugni in pieno volto nei confronti dell'agente di servizio, proditoriamente e senza alcuna ragione. L'agente è dovuto ricorrere alle cure del caso presso il nosocomio cittadino. Non se ne può più. La situazione nelle carceri del Lazio, ed in quello di Viterbo in particolare, è critica", prosegue Somma: "ci si aspetta forse un gesto ancora più violento ed eclatante affinché qualcuno possa intervenire, dimenticando che chi opera all'interno degli istituti sono uomini e donne dello Stato che rischiano la vita ogni giorno per garantire la sicurezza in un carcere?". (segue) (Com)