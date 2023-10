Carcere: tensioni nella casa circondariale di Viterbo, Sappe "aggredito agente ora basta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donato Capece, segretario generale del Sappe, esprime solidarietà al poliziotto contuso a Viterbo: "Siamo preoccupati dall'alto numero di eventi critici che si registrano ogni giorno nelle carceri: e siamo sconcertati dall'assenza di efficaci provvedimenti contro coloro che si rendono responsabili di queste inaccettabili violenze, anche perché questo determina quasi un effetto emulazione per gli altri ristretti violenti. Aggressioni, colluttazioni, ferimenti contro il personale, così come le risse ed i tentati suicidi, sono purtroppo all'ordine del giorno. È per noi importante e urgente prevedere un nuovo modello custodiale ed è necessario intervenire con urgenza". Per Capece non c'è più tempo da perdere: "servono interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto. La via più netta e radicale per eliminare tutti questi disagi sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere: certo non indulti o amnistie, ma piuttosto maggiore severità contro coloro che aggrediscono e offendono gli agenti". (Com)