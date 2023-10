Minori: Agia, giustizia riparativa non è uno sconto di pena, anzi responsabilizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia riparativa funziona: lo dice l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti. A dimostrarlo - si legge in una nota - sono le testimonianze raccolte nell'indagine nazionale che l'Autorità ha condotto in collaborazione con il Ministero della giustizia e l'Istituto degli innocenti e che è stata presentata oggi a Roma. All'evento, ospitato dalla sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio, partecipa il capo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità Antonio Sangermano. Intervengono numerosi esperti, tra i quali Giovanni Grandi, Maria Pia Giuffrida, Adolfo Ceretti, Gherardo Colombo e Patrizia Patrizi. Illustrano il percorso di ricerca Benedetta Bertolini e Graziana Corica dell'Istituto degli innocenti. Modera i lavori Donata Bianchi dell'Istituto degli innocenti. "La giustizia riparativa produce effetti positivi - sia rispetto alla considerazione che si ha di sé sia in termini di relazione con l'altro e con la giustizia - nella vittima, in chi viola la legge, nelle famiglie coinvolte e nella comunità", spiega l'Autorità garante Carla Garlatti. "Da un lato, attraverso l'incontro con l'altro, il ragazzo che sbaglia prende consapevolezza dell'errore commesso e questo contribuisce a evitare che lo ripeta in futuro. Dall'altro, la vittima che sceglie di partecipare trova finalmente un suo spazio, si sente ascoltata e compresa e questo può aiutare il suo percorso di recupero. In termini più generali, poi, si favorisce la ricostruzione della coesione sociale e si contribuisce ad aumentare il senso di sicurezza nella comunità". (segue) (Com)