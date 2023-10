Minori: Agia, giustizia riparativa non è uno sconto di pena, anzi responsabilizza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ho già avuto modo dire, la giustizia riparativa deve essere la risposta prioritaria da dare ai ragazzi quando sbagliano, anche in maniera grave" prosegue Garlatti. "Va chiarito che non è previsto uno sconto di pena, ma si tratta di uno strumento volontario che si affianca al procedimento giudiziario. Non bisogna rappresentare la giustizia riparativa in maniera semplicistica attraverso una contrapposizione tra buonisti e forcaioli, come talora è accaduto. Inoltre, non ha senso pensare di circoscriverla solo ad alcuni reati e impedirla per altri: con le opportune cautele è anzi molto utile anche nelle situazioni più complesse". Sulla scorta dei risultati dell'indagine Carla Garlatti formula alcune considerazioni a carattere propositivo. Estendere il ricorso ai programmi di giustizia riparativa per gli autori di reato che non sono imputabili. "È il modo per far prendere consapevolezza anche a chi ha meno di 14 anni dell'azione compiuta. In Italia già accade, ma non in tutti i tribunali per i minorenni. Le rilevazioni ci dicono che se nel 2018 ciò avveniva in 8 distretti di Corte d'Appello, nel 2021 è accaduto in 13: ne mancano ancora 9 e per i restanti 7 il dato non è disponibile". (segue) (Com)