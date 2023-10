Minori: Agia, giustizia riparativa non è uno sconto di pena, anzi responsabilizza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo bisogna promuovere la mediazione scolastica quale strumento di risoluzione dei conflitti: questa non solo può contribuire a un approccio precoce con gli strumenti di giustizia riparativa ma può rendere più semplice l'accesso a programmi di mediazione penale nei casi in cui i conflitti assumano le caratteristiche del reato". Coinvolgere le famiglie. "Il ruolo della famiglia è fondamentale: la ricerca mostra infatti come questo abbia un evidente effetto moltiplicatore dell'efficacia del percorso e della soddisfazione di chi vi ha preso parte". Diffondere il ricorso ad altri strumenti di giustizia riparativa, diversi dalla mediazione penale. Sul totale di 782 programmi di giustizia riparativa portati a termine nel 2021, più di tre quarti (75,8 per cento) è costituita da mediazioni penali. "L'indagine, invece, sottolinea l'utilità di ricorrere ad altri strumenti, come il circle e il dialogo riparativo, vale a dire la community conference (mediazione di comunità) e la family group conference (mediazione estesa ai gruppi parentali)". Nel corso dell'evento è in programma la proiezione del video "Giustizia riparativa. Voci di un incontro" che riporta le testimonianze, interpretate da attori, di coloro – autori e vittime di reato – che hanno partecipato a programmi di giustizia riparativa. (Com)