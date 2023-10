Israele: ok rabbinico a El Al per effettuare voli per i riservisti di sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera di Israele, El Al, effettuerà, per la prima volta negli ultimi 41 anni, coli di sabato per far arrivare nel Paese i riservisti dagli Stati Uniti e da altri Paesi. Lo ha annunciato la stessa compagnia che dal 1982, in conformità con i precetti dell’ebraismo non effettua voli nel giorno di festa di shabbat (il sabato). I voli hanno ricevuto il via libera delle autorità religiose ebraiche. I biglietti per riportare in Israele i riservisti sono congiuntamente finanziati da El Al e da gruppi finanziari statunitensi.(Res)