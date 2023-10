Russia-Corea del Nord: congratulazioni Putin a Kim Jong-un per 75mo anniversario relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma di congratulazioni al leader nordcoreano, Kim Jong-un, in occasione del 75mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La lettera del capo dello Stato russo è stata pubblicata sul sito del Cremlino. Putin ha elogiato lo sviluppo dei rapporti bilaterali in tutti i settori, ricordando la recente visita del leader nordcoreano in Russia. "Sono sicuro che l'attuazione degli accordi raggiunti contribuirà ad aumentare ulteriormente la cooperazione bilaterale costruttiva a beneficio dei nostri popoli, nell'interesse di garantire la sicurezza e la stabilità nella penisola coreana e nel Nord Est asiatico in generale", ha concluso il capo dello Stato russo. (Rum)