Nadef: Malpezzi (Pd), non c'è nessuna fiducia nelle scelte del governo

22 luglio 2021

- "Non c'è alcuna fiducia sulla Nadef: stanno emergendo le grandi perplessità delle agenzie di rating che devono valutare la sostenibilità del nostro debito pubblico e del Fmi che chiede una riduzione più ambiziosa del debito". Lo ha detto Simona Malpezzi, senatrice del Pd, a "Restart" su Rai3. "Non sono un caso le grandi preoccupazioni del ministro Giorgetti dopo l'indicazione di Fitch. Gli investitori non hanno fiducia. Purtroppo il governo non fa due cose fondamentali: far funzionare il Pnrr e fare le riforme che sono l'unica strada per aumentare il potenziale di crescita della nostra economia. Nei prossimi mesi - ha aggiunto - molte agenzie di rating dovranno esprimere la loro opinione su questa manovra in deficit, che tra l'altro non contiene le risposte che servono agli italiani e che non stanzia le risorse che servono per salvare la sanità pubblica. Siamo preoccupati: non stanno mettendo in sicurezza il Paese, anzi lo mettono a rischio".(Rin)