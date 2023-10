Costa Rica-Italia: a San Josè una mostra per il 500esimo anniversario della morte del Perugino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 500esimo anniversario della morte del pittore italiano Pietro Vannucci, detto il Perugino, sarà inaugurata il prossimo 19 ottobre, a San Josè, una mostra dedicata alla sua opera. Allestita al Museo de Jade y de la Cultura Precolombina, l’esposizione “Il Perugino – Il meglio maestro d’Italia” è un’iniziativa dell’ambasciata d’Italia in Costa Rica e dell’Istituto Nacional de Seguros. Pietro Vannucci (1450 ca.-1523) è stato il più importante pittore attivo in Italia negli ultimi due decenni del Quattrocento. La mostra – che resterà aperta fino al 5 febbraio 2024 – ripercorre in quindici pannelli la vita e i luoghi del Perugino; in particolare, nella Firenze medicea tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500 dove erano attivi anche il Verrocchio, il Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Leonardo, Raffaello e Michelangelo. Ripercorre anche le diverse fasi che hanno caratterizzato la sua opera. I materiali della mostra sono ideati e realizzati da Stefano Baldi. (Com)