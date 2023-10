Torino: Lo Russo, sopralluogo in corso Regina durante operazione Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina ho effettuato un sopralluogo in corso Regina Margherita, durante un'operazione all'interno di un palazzo in cui sono state segnalate da cittadine e cittadini attività illecite. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Le forze dell'ordine hanno effettuato un controllo capillare dello stabile e delle persone che lo abitano: il nostro obiettivo è quello di lavorare per riportare la legalità e garantire la sicurezza a tutte e tutti, soprattutto ai minori, alle persone più fragili e a chi è vittima del racket degli affitti. Su questi temi al governo chiediamo più attenzione, ma, soprattutto, più risorse per il presidio del territorio: la nostra città ha bisogno di più agenti di polizia, fondamentali per un controllo quotidiano e costante. La sicurezza è un valore importante, che si costruisce anche attraverso gli investimenti concreti", conclude Lo Russo. (Rpi)