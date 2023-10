Scuola: Valditara, 325 milioni per rendere istituti poli educativi e presidi di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Agenda Sud sono stati stanziati 325 milioni di euro il cui obiettivo prioritario “è rendere le scuole dei poli educativi e presidi di sviluppo del territorio e della legalità”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenuto a “Didacta Sicilia”. L’idea di fondo di Agenda Sud è che “il Mezzogiorno non sia più una criticità da gestire ma una risorsa da liberare in tutta la sua potenzialità, nell'interesse non solo del Mezzogiorno ma di tutto il Paese”. Il ministro ha poi evidenziato come l'intelligenza artificiale possa essere uno “strumento per una più efficace personalizzazione dell'istruzione”, e che la sfida “è governare il processo di innovazione dentro una visione strategica che non può prescindere dal ruolo dei docenti”. “Sono stati investiti due miliardi e 100 milioni di fondi del Pnrr per lo sviluppo di ambienti e laboratori digitali”, ha concluso il ministro.(Rin)