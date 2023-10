Sudafrica: in fuga cinque imputati detenuti nella cella del tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della provincia del Capo Occidentale in Sudafrica stanno cercando sei detenuti che sono evasi dalla cella di un tribunale della magistratura, uno dei quali è stato ripreso. Lo ha riferito il portavoce della polizia Malcolm Pojie al quotidiano sudafricano "News 24", precisando che i detenuti hanno un'età compresa fra i 20 e i 33 anni e sono "armati e pericolosi". I prigionieri stavano aspettando di essere trasportati in una struttura di detenzione correzionale dopo essere comparsi in tribunale la scorsa settimana. "Le indagini preliminari suggeriscono che i detenuti hanno sopraffatto uno degli agenti di polizia e lo hanno disarmato. Diversi colpi sono stati sparati in direzione degli agenti di polizia, ma nessuno è stato colpito o ferito", ha detto Pojie, aggiungendo che gli evasi sono fuggiti a piedi. Gli autori del reato erano sotto processo per molteplici gravi accuse, tra cui omicidio, tentato omicidio, rapina aggravata e aggressione. Dopo la fuga, le autorità li hanno accusati ulteriormente di fuga dalla custodia legale, tentato omicidio e furto di armi da fuoco. (Res)