Sardegna: a Sassari Polizia Locale sequestra 3800 giochi non a norma (2)

- Il Comando intensificherà i controlli già nelle prossime settimane e ciò allo scopo di prevenire il commercio di giochi pericolosi che presenti sul mercato nel periodo natalizio. Tra i i metalli utilizzati per la produzione di giochi nei Paesi extracomunitari si citano il piombo, il cadmio, presenti nelle componenti dei giochi, ad esempio nelle batterie, piuttosto che nelle vernici contenute nella plastica e nel legno, prodotti che possono provocare conseguenze significative per la salute dei minori in caso di manipolazione (irritazioni alla pelle, allergie, problemi respiratori, ecc. ), e rischi ancora più seri in caso di ingestione di segmenti dei giochi stessi ( es. rischio di soffocamento a causa di parti mobili o facilmente staccabili dai giocattoli). Inoltre, alcuni giochi contengono sostanze plastificanti cancerogene che nel migliore dei casi possono provocare asma o altre gravi patologie; è sufficiente pensare agli effetti nocivi imputabili all’utilizzo dei ftalati, prodotti chimici che vengono aggiunti alle materie plastiche per migliorare la flessibilità e la modellabilità. Il loro utilizzo non è consentito a concentrazioni superiori allo 0,1 percento, né nei giocattoli, né negli articoli destinati all’infanzia. Il motivo della restrizione è dovuto al pericolo di esposizione che può derivare dal masticare o succhiare per lunghi periodi di tempo oggetti che li contengono e che può provocare lesioni al fegato e ai reni. (Rsc)