Giustizia: Sisto su accesso a gratuito patrocinio, limite reddito elevato a 12.838 euro

- Il decreto interdirigenziale emanato il 10 maggio 2023 ha aggiornato per il periodo dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022, il limite di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio, "per cui l'importo indicato nell'articolo 76, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è aggiornato ad euro 12.838,01". Lo ha chiarito in Aula al Senato il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, rispondendo a un'interrogazione del Partito democratico sui limiti reddituali per l'accesso al gratuito patrocinio. "Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 6 giugno del 2023", ha aggiunto per poi sottolineare "la doverosa attenzione" che il Ministero assegna "all'effettività del diritto di difesa dei non abbienti, categoria vulnerabile e quindi vieppiù meritevole di tutela". (Rin)