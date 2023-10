Cile-Cina: Boric in visita a Pechino dal 14 ottobre, prevista partecipazione a forum sulla Via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric inizia il 14 ottobre la sua prima visita ufficiale in Cina. La visita, riferisce un comunicato della presidenza cilena, inizierà nella città di Chengdu, dove Boric inaugurerà la settimana Cile-Cina, terrà una master class presso l'Università del Sichuan e visiterà il Centro tecnologico per l'innovazione nelle questioni agricole, nonché il museo del litio. Nel pomeriggio del 15 ottobre Boric partirà per la capitale, Pechino, dove parteciperà al III Forum sulla Nuova via della seta e al Consiglio d'impresa Cile-Cina. Incontrerà anche il presidente Xi Jinping, il presidente del Congresso nazionale del popolo Zhao Leji e il premier Li Qiang. Boric sarà accompagnato dai ministri degli Affari Esteri, Alberto van Klaveren; dalla ministra segretaria generale del Governo, Camila Vallejo; dell’Economia, Nicolas Grau; dell'Agricoltura, Esteban Valenzuela; dei Trasporti, Juan Carlos Munoz e dei Lavori pubblici, Jessica Lopez. La delegazione include anche dieci parlamentari e rappresentanti del settore privato cileno.(Abu)