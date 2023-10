Trasporti: Codacons, Cassazione riconosce "danno esistenziale" da ritardo del treno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una importantissima sentenza (n. 28244/2023) pubblicata pochi giorni fa la Corte di Cassazione riconosce in modo definitivo il "danno esistenziale" da ritardo del treno, e apre le porte ai risarcimenti in favore degli utenti danneggiati dai disservizi ferroviari anche in caso di maltempo. Lo afferma il Codacons, che rende noto il contenuto della decisione della terza sezione civile della Cassazione. "La vicenda riguarda un treno pendolari rimasto bloccato sulla linea Roma-Cassino il 3 febbraio 2012 quando, a seguito di una nevicata nella zona, la circolazione ferroviaria venne sospesa e i passeggeri furono costretti ad attendere 23 ore per arrivare a destinazione, senza ottenere la dovuta assistenza. Nel respingere il ricorso di Trenitalia, la Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Cassino che, nel 2019, condannava la società ferroviaria al pagamento di 400 euro a titolo di risarcimento del danno esistenziale", spiega il Codacons. (segue) (Com)