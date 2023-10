Napoli: Sportiello (M5s), governo taglia su sanità, situazione molto critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sanità pubblica: un patrimonio da salvaguardare. Le riforme necessarie e le emergenze da affrontare” è il titolo del convegno che si terrà lunedì 16 ottobre, dalle ore 17, nella sala del Consiglio metropolitano di Napoli presso il complesso monumentale di S. Maria La Nova. Al convegno parteciperanno diversi esponenti del Movimento 5Stelle che, come annunciato, faranno sentire la propria voce sui temi caldi della sanità. “In questo momento in cui il governo taglia i fondi destinati alla sanità è indispensabile capire quali saranno gli effetti di questi tagli - ha commentato in una nota la deputata napoletana del M5s Gilda Sportiello - La situazione è molto critica, il servizio sanitario nazionale nazionale rischia il collasso: pronto soccorso al limite, professionisti in fuga, liste d' attesa infinite sono soltanto alcuni dei problemi che bisogna affrontare”. (segue) (Ren)