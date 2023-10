Napoli: Sportiello (M5s), governo taglia su sanità, situazione molto critica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nemmeno la pandemia, che ha mostrato drammaticamente quali fossero le emergenze da affrontare e quanto prezioso sia il nostro sistema sanitario nazionale, è bastata a far comprendere l'urgenza e la necessità di investire nella sanità, così come il Movimento 5 stelle al governo aveva iniziato a fare: per noi la difesa della sanità pubblica è una priorità. Come Movimento 5 stelle - ha continuato Sportiell o- da sempre lottiamo per il diritto alla salute e vogliamo per questo rilanciare le nostre proposte al convegno”.Al convegno saranno presenti anche Salvatore Flocco, consigliere della città metropolitana di Napoli; Andrea Quartini, deputato M5s; Marianna Ricciardi, deputata M5s; Gennaro Saiello, consigliere M5s Regione Campania; Luigi De Paola, consulta popolare salute e sanità della città di Napoli; Fabio Greco, presidente III Municipalità; Nino Cartabellotta Presidente Gimbe e Ivan Cavicchi, docente di Sociologia delle organizzazioni sanitarie. (Ren)