Expo 2030: ultima chiamata per Paesi in gara, Gualtieri "farlo a Roma come spot a Super bowl" (4)

"Il mio augurio è che Nova possa continuare a crescere e a fornire il suo prezioso contributo" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- Iniziata ufficialmente nel 2021, quando l'allora presidente del Consiglio Mario Draghi firmò la candidatura della Capitale, fortemente sostenuta e voluta dall'ex sindaca Virginia Raggi, la corsa di Roma si avvia al traguardo. Sulla candidatura della città tutte le grandi aziende italiane, le associazioni di categoria e i sindacati, hanno fatto fronte comune e le istituzioni, al di là delle differenti posizioni politiche, hanno lavorato in stretta sinergia con l'obiettivo di portare a casa la vittoria. Non soltanto Roma, quindi, ma il Paese tutto, adesso attende con il fiato sospeso il verdetto: arriverà da Parigi, in un martedì di fine novembre. (Rer)