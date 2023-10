Medio Oriente: Al Sisi e Guterres discutono degli sviluppi a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto una telefonata dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha auspicato di proseguire la consultazione con il capo dello Stato sugli sviluppi dell'escalation nella Striscia di Gaza e sugli scontri militari tra palestinesi e israeliani alla luce dei rapidi sviluppi che minacciano la stabilità regionale. Le parti hanno passato in rassegna i contatti e i movimenti in corso a livello internazionale e regionale per sollecitare il ripristino della calma e ridurre la tensione, sottolineando l’importanza di evitare di espandere il conflitto e aprire uno spazio per gli sforzi diplomatici per proteggere i civili e prevenire il deterioramento della situazione umanitaria. Da parte sua, Guterres ha ringraziato per gli sforzi compiuti dall'Egitto e per il suo apprezzato ruolo nell'esercitare sforzi per facilitare l'arrivo di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. (Cae)