Economia: Visco, prospettive globali deboli e incerte

- Le prospettive macroeconomiche globali sono deboli e con un alto livello di incertezza. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento a Marrakech in Marocco nel corso degli incontri tenuti dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca Mondiale. “La crescita globale rallenterà notevolmente nel 2023 e nel 2024 e i rischi sono chiaramente orientati al ribasso, riflettendo non solo la perdita di slancio in alcune aree, ma anche la possibilità che shock climatici e tensioni geopolitiche possano innescare ulteriori aumenti dei prezzi di cibo ed energia”, ha detto Visco, secondo cui “l'inflazione è ancora elevata, anche se in lieve calo e la maggior parte delle economie emergenti e in via di sviluppo rimangono altamente vulnerabili ai rischi globali». «In questo contesto, le azioni del sistema multilaterale e delle istituzioni finanziarie internazionali sono fondamentali per fornire un sostegno rapido ai più vulnerabili, costruire economie inclusive e resilienti e generare una crescita sostenibile”. (Res)