Ambiente: Visco, rafforzare capacità di resilienza contro disastri naturali

- I danni e il bilancio umano del terremoto avvenuto in Marocco e delle catastrofiche inondazioni in Libia portano rinnovata attenzione sulla necessità di rafforzare la resilienza rispetto agli eventi naturali estremi. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento a Marrakech in Marocco nel corso degli incontri tenuti dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca Mondiale. “Le nostre più sincere condoglianze vanno alle molte migliaia di persone ferite e sfollate. Rimaniamo ispirati dal popolo ucraino, che continua ad affrontare l’aggressione russa con coraggio e determinazione, ed esprimiamo il nostro fermo sostegno allo Stato di Israele e la nostra inequivocabile condanna degli spaventosi e vili atti di terrorismo di Hamas”, ha aggiunto il governatore.(Res)