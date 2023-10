Superbonus: Pichetto, effetti espansivi non giustificano problemi sui conti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Superbonus è una "norma dai tanti buoni propositi ma che ad un’analisi costi-benefici postuma non viene giustificata dagli effetti espansivi rispetto ai problemi creati sui conti pubblici, o sull’aumento dei prezzi nel settore”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, durante un'audizione sugli incentivi in materia edilizia alla Commissione Ambiente della Camera. Pichetto ha aggiunto che l’aumento dell’indebitamento per l’anno in corso al 5,2 per cento con un aumento dello 0,7 per cento, come illustrato nella Nadef dal ministro Giorgetti, “è riconducibile agli effetti derivanti dai costi dei bonus edilizi”. (Rin)