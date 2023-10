Egitto: il governo esenta prodotti alimentari dalle tasse doganali per sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano intende esentare dalle tasse doganali 12 prodotti nell'ambito di un piano volto a ridurre i prezzi dei prodotti di prima necessità sui mercati locali. E’ quanto si legge in Gazzetta ufficiale. L’esenzione doganale entrerà in vigore a partire da sabato prossimo, 14 ottobre, e durerà 6 mesi. I beni interessati dall’esenzione sono: pollame, anatre, oche, tacchini, latticini, burro, formaggio, tè, margarina, grasso, zucchero, pasta e tutti i tipi di medicinali. La mossa avviene pochi giorni dopo che il primo ministro Mustafa Madbouli si è impegnato ad abbassare i prezzi di sette beni di prima necessità tra il 15 e il 25 per cento, nel tentativo di controllare l’inflazione e l’aumento dei prezzi. I sette prodotti interessati dall’abbassamento dei prezzi sono: fave, lenticchie, pasta, riso, zucchero, olio, latticini e formaggi.(Cae)