Africa: Visco, Banca mondiale può sviluppare progetti per generare milioni di posti di lavoro

- La Banca mondiale potrebbe sviluppare dei progetti in Africa che aiuterebbero a generare milioni di posti di lavoro dignitosi per i giovani. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento a Marrakech in Marocco nel corso degli incontri tenuti dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca Mondiale. “In Africa, in particolare, le sfide vecchie e nuove si sono combinate per rendere i più vulnerabili ancora più vulnerabili, soprattutto i giovani e le donne”, ha detto Visco. “Energia, commercio, sistemi di pagamento e digitalizzazione dovrebbero essere al centro degli sforzi della Banca Mondiale e delle altre organizzazioni multilaterali e regionali attive nel continente. Saranno necessari massicci investimenti nelle energie rinnovabili per aumentare l’accesso e l’accessibilità all’energia, la capacità di esportazione, l’integrazione regionale e la connettività”, ha aggiunto il governatore. (Res)