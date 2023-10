Migranti: Calenda a Salvini, non esiste garantismo su caso Lucano ma solo occasioni di marketing politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei solo comprendere su quali basi quando assolvono te o la Lega è un atto di giustizia e quando assolvono un altro occorre indignarsi. Mai avuto nulla a che fare con Lucano, ma sono felice per la sua assoluzione. Credo che questo post definisca la tua cifra. Non esistono valori - garantismo ad esempio - a cui ispirarsi, ma solo occasioni di marketing politico". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda, rispondendo a un post di Matteo Salvini pubblicato ai tempi della condanna in primo grado di Mimmo Lucano. (Rin)