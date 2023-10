Africa: Visco, commercio fondamentale, rappresenta 50 per cento Pil del continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio è fondamentale per l’economia africana, poiché rappresenta quasi il 50 per cento del suo Pil e contribuisce a garantire l’accesso a beni essenziali come energia e cibo. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento a Marrakech in Marocco nel corso degli incontri tenuti dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca Mondiale. “La creazione di sistemi regionali di pagamento rapido transfrontalieri, anche sfruttando le tecnologie disponibili nei paesi avanzati, sosterrebbe lo sviluppo economico attraverso flussi commerciali rafforzati e minori costi delle rimesse. La digitalizzazione è un fattore chiave in tutto questo. In considerazione del drammatico peggioramento della fragilità e dei conflitti negli ultimi tre anni, la Banca Mondiale sta adattando la propria strategia per rimanere impegnata nelle circostanze più difficili e per continuare a sostenere istituzioni locali più forti, raddoppiando al tempo stesso gli sforzi per promuovere un sistema privato locale solido e competitivo”, ha detto Visco.(Res)