Economia: Visco, cooperazione internazionale per evitare crisi future, Italia impegnata in questi sforzi

- Una cooperazione internazionale rafforzata è essenziale per assistere chi è nel bisogno e migliorare la preparazione alle crisi future al fine di prevenirne gli impatti più drammatici. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento a Marrakech in Marocco nel corso degli incontri tenuti dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca Mondiale nel Comitato per lo sviluppo, in rappresentanza di un gruppo che comprende anche Albania, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino, e Timor Est. “Il nostro collegio elettorale sostiene fermamente le istituzioni multilaterali e gli sforzi di coordinamento internazionale. Come nel caso della Presidenza del G20 del 2021, l’Italia entra nella Presidenza del G7 del 2024 fermamente impegnata in questi sforzi”, ha detto Visco.(Res)