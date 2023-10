© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti del giorno a Napoli e in Campania:COMUNEPresentazione della quarta edizione de "Il Bosco in rosa - corri tra i capolavori", manifestazione podistica per sole donne in programma sabato 14 ottobre alle ore 16 al Bosco di Capodimonte. Interverranno L'assessore allo Sport Emanuela Ferrante, il presidente di Napoli Running, organizzatore della manifestazione, Carlo Capalbo. Tra gli invitati il direttore del Museo e Real bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger, il direttore della Fondazione Sos (Sostenitori ospedale Santobono) Ets, Emanuela Capuano, il delegato allo Sport per la città metropolitana Sergio Colella. Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo - Napoli (ore 10.30).Conferenza stampa di presentazione della campagna di prevenzione del tumore al seno Lilt for women - Nastro rosa 2023. Intervengono, tra gli altri, il prefetto di Napoli Claudio Palomba, il presidente della Lilt di Napoli Adolfo Gallipoli D'Errico, il presidente dell'Ordine dei medici di Napoli Bruno Zuccarelli, l'assessore del Comune di Napoli Teresa Armato e la dirigente scolastica dell'istituto Alberghiero di Napoli "Antonio Esposito Ferraioli" Rita Pagano. Testimonial delle iniziative è l'attrice della serie Rai "Mare Fuori" Giovanna Sannino. Sala delle Muse in Prefettura - Napoli (ore 11).Inaugurazione del nuovo Scampia Stadium, campo da calcio responsabile per l'ambiente e per il sociale, nel quartiere di Scampia, realizzato grazie all'iniziativa globale "Lay's© RePlay" in collaborazione con Uefa Foundation for children. All'evento saranno presente il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il calciatore Ciro Ferrara e l’ad di PepsiCo Italia, Marcello Pincelli. Largo della Cittadinanza Attiva a Scampia - Napoli (ore 14:30).REGIONEOggi, alle ore 12, a Palazzo San Macuto, La Commissione parlamentare per le questioni regionali svolge l'audizione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Palazzo San Macuto - Roma (ore 12).Consiglio regionale della Campania. All’ordine giorno esame della proposta di legge su modifiche alla legge regionale per l’istituzione del servizio psicologia scolastica; nomine del Garante regionale dei diritti degli animali, del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza presso il Consiglio regionale della Campania e del Difensore Civico presso la Regione Campania. All’ordine del giorno anche diverse mozioni. Sede del Consiglio regionale, Centro direzionale Is F13 - Napoli (ore 14).VARIEConferenza stampa di Legambiente per presentare il dossier Civico 5.0 "La qualità dell'abitare: tra decarbonizzazione, efficientamento e nuovi stili di vita. Dati e monitoraggio sull'efficientamento energetico degli edifici, stime pratiche superbonus in CAMPANIA, famiglie in condizione di povertà energetica". Presenti Mariateresa Imparato presidente Legambiente Campania, Michelangelo Russo direttore del dipartimento di Architettura, Girolamo Di Francia di Enea, Nicola Nardella presidente della Municipalità 8 di Scampia, David Lebro presidente Acer Campania. Aula Magna, dipartimento di Architettura dell’università Federico II a Palazzo Gravina in Via Monteoliveto 3 - Napoli (ore 9:30).Convegno "Odcec di Nola e Arma dei carabinieri, guardiani della legalità e dell'economia sana dei nostri territori". Intervengono, tra gli altri, Felice Rainone presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nola e il tenente colonnello Paolo Leoncini, comandante del Gruppo carabinieri di Castello di Cisterna. Museo archeologico, via Senatore Cocozza 1 a Nola (ore 15:30).(Ren)