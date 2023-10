Romania: trovati i resti di un altro drone caduto nei pressi del Danubio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cratere provocato dalla caduta di un drone è stato scoperto questa mattina in un'area ricoperta di vegetazione vicino alla riva destra del braccio Chilia del fiume Danubio, a circa 3 chilometri a ovest della località di Plauru, in Romania. Lo riferisce il ministero della Difesa con un comunicato, secondo cui sono state adottate tutte le misure di messa in sicurezza dell'area e avvisate le strutture competenti per raccogliere prove e svolgere indagini, secondo le procedure. Inoltre, il ministero garantisce che proseguirà il monitoraggio dello spazio aereo e le missioni di ricerca nelle aree in cui potrebbero sorgere rischi a causa di queste situazioni. Il ministero della Difesa condanna fermamente gli attacchi effettuati dalla Federazione Russa contro alcuni obiettivi ed elementi delle infrastrutture civili nei porti ucraini sul Danubio. "Questi attacchi sono ingiustificati e in grave contraddizione con le norme del diritto umanitario internazionale", ha riferito il ministero. Ieri, 11 ottobre le forze russe hanno proseguito gli attacchi alle infrastrutture portuali ucraine, vicino al confine tra Ucraina e Romania. Il ministero romeno dimostra di restare in contatto permanente con le strutture alleate, che sono informate in tempo reale sulla situazione generata da questi attacchi. (Rob)