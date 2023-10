Napoli: "no" dei capigruppo ad Acerra di ripetere consiglio comunale in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza dei capigruppo consiliari di Acerra, riunita ieri sera, ha respinto la richiesta di ‘ripetere’ la seduta del consiglio comunale in piazza sabato 14 ottobre, nel giorno della manifestazione indetta contro la quarta linea del termovalorizzatore. La proposta è pervenuta martedì 10 ottobre da parte di sette consiglieri – su nove - di minoranza. “Su questo stesso argomento l’assise cittadina si è già espressa nelle scorse settimane con l’amministrazione comunale che ha già pubblicamente aderito all’iniziativa - si legge in una nota stampa -. Pertanto, la proposta di riunire il consiglio comunale in piazza contemporaneamente ad un’altra manifestazione è stata respinta poiché ritenuta una posizione strumentale”. (segue) (Ren)