Libia: inviato Onu Bathily discute con membri Consiglio di presidenza sviluppi a Derna

- L'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia Abdoulaye Bathily ha avuto un incontro con Mohamed Menfi, capo del Consiglio presidenziale libico e con i suoi vice Abdullah al Lafi e Musa al Koni. Lo afferma il Consiglio di presidenza in un comunicato stampa. L'incontro ha affrontato gli sviluppi politici in Libia e la ricostruzione delle zone colpite dalle alluvioni scaturite dal ciclone “Daniel” lo scorso mese. Bathily ha informato il Consiglio presidenziale sugli sviluppi politici in Libia, sulle sue visite e sui colloqui che mirano a raggiungere una "vera soluzione politica globale" nel Paese nordafricano. L'incontro ha affrontato le ripercussioni delle devastanti inondazioni che hanno colpito Derna e Jabel Akhdar (la montagna verde) il 10 e l'11 settembre, provocando la morte di migliaia di persone. Gli interlocutori hanno studiato il modo migliore per unificare gli sforzi volti a ricostruire e sviluppare le aree colpite dal disastro. Oltre a ciò, hanno discusso dei risultati del Comitato 6+6 che implicano il consenso per arrivare alle elezioni presidenziali e parlamentari il più presto possibile.(Lit)