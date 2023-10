Edilizia: Pichetto, Piano nazionale integrato per energia e clima riformerà le detrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima inviato alla Commissione e al Parlamento prevede l’attuazione di una riforma generale delle detrazioni”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, durante l’audizione sugli incentivi in materia edilizia alla Commissione Ambiente della Camera. Pichetto ha aggiunto che serve “un approccio integrato ed efficiente per le opere di riqualificazione degli edifici residenziali esistenti e superi l’attuale frammentazione delle varie detrazioni oggi attive”. “Un approccio integrato - ha spiegato il ministro - consentirebbe di ottimizzare le tempistiche ed i costi di riqualificazione di un edificio, favorendo gli interventi di riqualificazione profonda in un’ottica di sostenibilità che interessi vari ambiti come quello energetico e quello della digitalizzazione degli edifici”. (Rin)