Trasporto aereo: Romania, Tarom sospende temporaneamente voli verso Tel Aviv

- La compagnia aerea romena Tarom sospende temporaneamente, a partire da oggi, i voli verso Tel Aviv, continuando ad operare solamente voli speciali su richiesta dell'unità di crisi del ministero degli Affari esteri. Lo ha annunciato Taron in una nota. La compagnia ha precisato di restare in stretto contatto con le autorità statali. Tarom è una di poche compagnie che finora non aveva cancellato voli verso Tel Aviv, decidendo invece di raddoppiarli per riportare in patria centinaia di cittadini romeni. Il primo ministro Marcel Ciolacu stima che finora sono stati rimpatriati oltre 1.800 concittadini. Ciolacu ha lanciato un appello a evitare i pellegrinaggi in Israele in questo periodo. Il Parlamento di Bucarest ha adottato una dichiarazione congiunta delle camere in cui esprime piena solidarietà allo Stato d'Israele, condannando fermamente gli attacchi dell'organizzazione terroristica Hamas, i crimini e le violenze contro la popolazione civile, ed esprimendo il profondo rammarico per le vittime degli attacchi. (Rob)