Russia: Putin obbliga 43 aziende di vendere obbligatoriamente entrate in valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge sulla vendita obbligatoria delle entrate in valuta estera incassate da alcuni esportatori russi nell'ambito di contratti di commercio estero. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il decreto sarà valido per sei mesi per 43 aziende attive nei settori di energia, metallurgia, industrie forestali, chimiche e agricole. "A partire dalla data stabilita dal governo russo, dovranno trasferire la valuta estera guadagnata sui loro conti in banche autorizzate e effettuare la vendita obbligatoria di questa valuta estera sul mercato interno", ha spiegato Peskov. La percentuale della valuta che sarà soggetta a vendita obbligatoria sarà stabilita dal governo russo, ha precisato il portavoce, aggiungendo che il Servizio federale di monitoraggio finanziario Rosfinmonitoring osserverà l'attuazione del decreto. (Rum)