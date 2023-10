Serbia: Tabakovic (Nbs), Fmi e Banca mondiale ci hanno definito "stella polare" della finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale hanno definito la Serbia una "stella polare" grazie ai risultati ottenuti nel campo della finanza. Lo ha dichiarato il governatore della Banca nazionale serba (Nbs), Jorgovanka Tabakovic, da Marrakech, in Marocco, dove partecipa all'Assemblea annuale delle due istituzioni finanziarie internazionali. Lo riporta la stampa locale. Tabakovic ha sottolineato che gli alti funzionari del Fondo monetario internazionale "si sono congratulati con la Serbia per la forte attuazione del programma concordato con il Fondo monetario internazionale, la buona ripresa dallo shock energetico dello scorso anno, la forte crescita dell'occupazione, le riserve valutarie record e il forte afflusso di investimenti diretti esteri". Il governatore ha detto di aspettarsi che l'inflazione nel Paese "scenda all'8 per cento entro la fine di quest'anno e al 3 per cento alla fine del prossimo anno". "La proiezione della Nbs per la crescita economica quest'anno si aggira tra il 2 e il 3 per cento" ha sottolineato inoltre Tabakovic. (Seb)