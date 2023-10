Regno Unito: sindaco di Londra, cimici su mezzi pubblici sono "vera fonte di preoccupazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia delle cimici sui mezzi di trasporto pubblico a Londra è "una vera fonte di preoccupazione". Lo ha dichiarato il sindaco della capitale britannica, Sadiq Khan. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", un video che mostra una cimice sulla gamba di un passeggero lungo la linea Victoria della metropolitana è diventato virale ed è stato visto oltre un milione di volte. Il video ha suscitato l'allarme sul fatto che il Regno Unito possa affrontare problemi simili a quelli di Parigi. Khan ha rassicurato gli utenti dei mezzi pubblici che Tfl, l'operatore del trasporto pubblico di Londra, ha i migliori programmi di pulizia notturna. "Per una serie di ragioni non crediamo che i problemi di Parigi si presenteranno a Londra", ha concluso Khan. (Rel)