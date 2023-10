Medio Oriente: Scholz, Al Sisi, Erdogan, Al Thani e Abdullah II possono svolgere ruolo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Egitto e Turchia, Abdel Fatah al Sisi e Recep Tayyip Erdogan, l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani e il re di Giordania Abdullah II possono svolgere un ruolo importante per mediare tra il movimento islamista palestinese Hamas e Israele. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante l'informativa del suo governo sulla situazione in Medio Oriente che sta tenendo al Bundestag. A quanti hanno criticato l'incontro che avrà oggi a Berlino con Al Thani, tra i principali finanziatori di Hamas, Scholz ha ribattuto come sarebbe “irresponsabile” non sfruttare tutti i contatti per porre fine al confronto tra Israele e il movimento palestinese. (Geb)