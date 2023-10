Sri Lanka-India: presidente Wikremesinghe e ministro Esteri Jaishankar inaugurano progetti edili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha concluso la sua visita a Colombo dove ieri ha partecipato al Consiglio dei ministri dell’Associazione rivierasca dell’Oceano Indiano (Iora) e incontrato il presidente dello Sri Lanka, Ranil Wikremesinghe. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Nella riunione Iora, che si è conclusa con l’adozione del Comunicato di Colombo, della Visione per il 2030 e oltre e di altri documenti, l’India ha assunto la vicepresidenza dell’organizzazione per il periodo 2023-25, cui seguirà il turno di presidenza 2025-27. Per quanto riguarda gli impegni bilaterali, Jaishankar e Wikremesighe hanno presenziato alla firma di un accordo di joint venture tra National Dairy and Development Board (Nddb), Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation e Cargills Group, per lo sviluppo del settore lattiero-caseario nello Sri Lanka. (segue) (Inn)