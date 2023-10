Sri Lanka-India: presidente Wikremesinghe e ministro Esteri Jaishankar inaugurano progetti edili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due hanno partecipato anche a una cerimonia virtuale per l’inaugurazione di alcuni progetti di edilizia abitativa realizzati nello Sri Lanka con l’assistenza indiana: 126 case nei distretti di Badulla, Matale e Matara; 48 case nei distretti di Matale e Puttalam (progetto Model Village Housing) e 64 case nei distretti di Hambantota e Jaffna (progetto Gram Shakthi). Inoltre, in occasione del colloquio sono stati scambiati un documento sull’erogazione da parte indiana di fondi aggiuntivi per nove progetti di sviluppo comunitario ad alto impatto in corso e la lettera di accettazione riguardante la quarta fase di un progetto di edilizia abitativa realizzato in Sri Lanka con l’assistenza dell’India e finalizzato alla costruzione di diecimila alloggi nelle aree delle piantagioni. Infine, è stato lanciato il logo celebrativo dei 75 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. (Inn)