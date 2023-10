Germania: Scholz, governo imporrà divieto di attività per Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale imporrà un divieto di attività in Germania al movimento islamista palestinese Hamas, a seguito dell'attacco che ha mosso contro Israele. È quanto dichiarato dal cancelliere, Olaf Scholz, durante l'informativa del suo governo sulla situazione in Medio Oriente che ha tenuto oggi al Bundestag. Scholz ha sottolineato come lo stato di diritto sia “una spada affilata”, che ora verrà impiegata contro Hamas. (Geb)