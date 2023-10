Regno Unito: autorità di regolamentazione energetica esplora ipotesi di aumentare costo bollette per le famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità di regolamentazione energetica britannica (Ofgem) sta valutando la possibilità di aumentare le bollette delle famiglie per aiutare i fornitori a far fronte ai costi dopo che il debito dei consumatori nei confronti dei fornitori è salito a 2,6 miliardi di sterline (3 miliardi di euro). Lo riporta il quotidiano "Financial Times". Ofgem sta valutando l'opportunità di apportare un adeguamento una tantum al tetto massimo delle bollette energetiche britanniche, che potrebbe aggiungere circa 17 sterline (circa 20 euro) a ciascuna bolletta annuale delle famiglie. L'obiettivo è quello di evitare che si ripeta la crisi del mercato degli anni scorso, quando circa 30 fornitori fallirono a causa dell'impennata dei prezzi del gas all'ingrosso. Tim Jarvis, direttore generale per i mercati di Ofgem, ha affermato che qualsiasi aumento "non è da prendere alla leggera" ma "dobbiamo considerare tutte le opzioni normative a nostra disposizione". Se attuato, l'aumento entrerebbe in vigore nell'aprile 2024. (Rel)