Ucraina: Shmyhal, abbiamo bisogno di circa 42 miliardi di dollari di assistenza internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha bisogno di circa 42 miliardi di dollari di aiuti finanziari internazionali per compensare il deficit del bilancio statale. Lo ha detto il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, citato dall'ufficio stampa del governo di Kiev. "Grazie al sostegno dei partner internazionali siamo riusciti a stabilizzare la situazione. Allo stesso tempo, il deficit di bilancio dello Stato quest'anno sarà di circa il 20 per cento. L'anno prossimo sarà del 21 per cento del Pil", ha affermato il premier. Secondo Shmyhal, 42 miliardi di dollari saranno sufficienti per permettere al governo di adempiere ai principali obblighi sociali: pagare pensioni e stipendi e aiutare coloro che hanno sofferto per le ostilità. (Kiu)