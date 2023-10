Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo fino al mattino poco nuvoloso o velato, con possibili nubi basse sparse in pianura. Dal pomeriggio annuvolamenti sparsi, più probabili presso i rilievi occidentali, in ulteriore estensione in serata. Precipitazioni dal tardo pomeriggio possibili rovesci sparsi sul Nordovest, non esclusi isolati anche sulla fascia alpina centrale. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo, in pianura minime intorno a 14 °C, massime intorno a 26 °C. (Rem)