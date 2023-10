Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'inaugurazione della nuova sede del centro sanitario multidisciplinare "Welcomed".via degli Olivetani, 2 (ore 11:30)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla conferenza stampa di presentazione della mostra "Gabriele Basilico. Le mie città".Palazzo Reale, sala conferenze, piazza Duomo 14 (ore 12)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi partecipa alla cerimonia di intitolazione di un giardino a Gabriele Basilico.Via Venini, angolo via Palestrina (ore 15:30)REGIONEL'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Elena Lucchini, interviene all'evento “Learning for future”. Un incontro organizzato da Sielte in collaborazione con la Direzione della Casa di reclusione di Milano-Bollate e la cooperativa sociale “bee.4 - altre menti” per riflettere sul potenziale delle iniziative promosse all'interno dei luoghi di pena a seguito della propria esperienza.Carcere di Bollate, via Cristina Belgioioso, 120 Bollate/Mi (ore 10)Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, interviene all''inaugurazione di una rotatoria realizzata con risorse regionali.via Roma, Ripalta Cremasca/Cr (ore 11)L'assessore ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, interviene alla conferenza stampa di Unioncamere Lombardia per la presentazione dell'andamento del settore agricolo in Lombardia nel primo semestre 2023.Intervengono il commissario straordinario della Camera di commercio di Mantova, Carlo Zanetti e il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio.Camera di commercio, via P.F. Calvi, 28 Mantova (ore 11)Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana interviene alla cerimonia inaugurale della conferenza nazionale di sanità pubblicaVilla Erba, Cernobbio/Co (ore 15)L'assessore alla Protezione Civile, Romano La Russa, partecipa all'esercitazione “Exe Lomb Est 2023”, una simulazione di evento sismico in svolgimento dal 10 al 14 ottobre in alcuni Comuni del territorio di Brescia, Cremona e Mantova.Provincia di Mantova, via don Maraglio, 4 (ore 15)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, interviene all'inaugurazione della Casa di comunità di Mortara/Pv.Casa comunità Mortara, Strada Pavese, 1013 Mortara/Pv ( ore 15)Incontro "Quale sanità in Lombardia? Tra referendum negato, medicina territoriale e nuove privatizzazioni promosso da Alleanza Verdi Sinistra. Intervengono, tra gli altri: Carlo Borghetti, consigliere regionale Partito Democratico; Devis Dori, deputato Alleanza Verdi Sinistra; Nicola Di Marco, consigliere regionale Movimento 5 Stelle, Luca Paladini, consigliera regionale Patto Civico; Alessandro Pagano, segretario generale Cgil Lombardia, e Matteo Prencipe, segretario Prc provinciale Milano. A concludere l'incontro Onorio Rosati, consigliere regionale Alleanza Verdi Sinistra in Lombardia.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 18:30)VARIETomorrow speaks di Crif. Intervengono, tra gli altri, Alessandra Perazzelli, vice direttrice generale di Banca d'Italia; Silvia Rovere, presidente Poste italiane; Massimo Tononi, presidente Banco Bpm; Massimo Monacelli, general manager, Generali Italia.Hotel Magna Pars Via Forcella, 6/8 (ore 9)Conferenza stampa finale di Mille Mila Bici, la grande pedalata cittadina gratuita per una Milano più sicura, efficiente, attrattiva e sostenibile. Sono presenti: Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano; Ilaria Fiorillo, Founder, Milano in Bicicletta; Andrea Causo, Direttore Legambiente Lombardia; Federico Del Prete, Responsabile Mobilità e Spazio Pubblico, Legambiente Lombardia.Cascina Nascosta, viale Emilio Alemagna, 14 (ore 9:30)conferenza stampa di presentazione "Pastosano & quotidiano", progetto per promuovere stili di vita corretti. Partecipano, tra gli altri: Aldo Bellini, direttore sanitario ATS Brianza; Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.Confcommercio Monza, via De Amicis, 9 (ore 11)Rigenerarsi per anticipare il futuro, l’appuntamento organizzato dal Gruppo Tecnocasa per presentare le nuove analisi sul mercato immobiliare residenziale e i trend del comparto dei mutui casa.Palazzo delle Stelline, Sala Bramante, Corso Magenta, 61 (ore 11)Presidio per Israele con Il Foglio e forze politiche di orientamento riformista e liberale.Piazza San Fedele (ore 18:30) (Rem)