Edilizia: Pichetto, su direttiva case green obiettivi temporali attuali non raggiungibili per Italia

- Per la direttiva europea sulle case green “gli obiettivi temporali, specie per gli edifici residenziali esistenti, per come delineati ad oggi, non sono raggiungibili per il nostro Paese”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, durante l’audizione sugli incentivi in materia edilizia alla commissione Ambiente della Camera. Pichetto ha aggiunto che “individuare una quota di patrimonio edilizio esentabile per motivi di fattibilità economica è un passo doveroso e necessario”. Il ministro ha poi spiegato come il governo “nell’ambito dei triloghi stia rimarcando la peculiarità del contesto italiano” dove c’è un patrimonio di “31 milioni di fabbricati, di cui 21 oltre la classe D, diverso da quello di altri Paesi europei per questioni storiche, di conformazione geografica, oltre che di una radicata visione della casa come bene rifugio delle famiglie italiane”. Pichetto, rispondendo alle domande dei membri della commissione, ha sottolineato che su questo tema c’è “un rapporto abbastanza stretto con la Francia che ha un modello di patrimonio edilizio come il nostro”. (Rin)