Taiwan: Pechino, “indipendenza” isola è inconciliabile con la pace nello Stretto

- Esiste una sola Cina al mondo e la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan sono inconciliabili con l’indipendenza dell’isola. Lo ha detto ieri il portavoce dell’ufficio cinese delegato agli affari di Taiwan, Chen Binhua, in conferenza stampa. Il Partito progressista democratico (Ppd), al governo a Taipei, si impegna in “vuote chiacchiere su pace e dialogo” rifiutandosi di riconoscere il Consenso del 1992, “che è il fondamento politico per il dialogo e le consultazioni attraverso lo Stretto”, ha detto Chen. “L'indipendenza di Taiwan è la più grande minaccia alla pace e alla stabilità nello Stretto”, ha aggiunto, ribadendo che qualsiasi tentativo di alterare lo status quo “non farà altro che rendere le relazioni più tese e instabili”. (Cip)